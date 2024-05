Pollensæsonen lægger hårdt ud

Græspollensæsonen er startet cirka 16 dage tidligere end normalt. Det betyder, at folk med græsallergi vil opleve gener og symptomer på allergi over en længere periode.

- Normalt starter sæsonen med et lavt niveau, men allerede nu ser vi et middelniveau. Det er en græssæson, der lægger hårdt ud, fortæller Sidsel Damsbo Andersen, som er vikarierende leder for pollenregistreringen ved Astma-Allergi Danmark.

En forstyrret cyklus

Normalt varierer mængden af pollen i luften fra år til år med cyklusser af høje og lave værdier, men det varmere klima synes at forstyrre denne cyklus.

- Vi har i det seneste årti set en tendens til, at et år med høj pollenmængde efterfølges af et år med lav pollenmængde. Derfor havde vi forventet, at 2024 skulle være et mildt pollenår. Men når vi ser på mængden af pollen, ser det helt anderledes ud, fortæller Sidsel Damsbo Andersen.