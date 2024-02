Sådan bliver vejret i vinterferien

I løbet af mandag eftermiddag og aften trækker nedbøren efterhånden mod nordøst, hvilket giver mulighed for noget opholdsvejr.

Det åbner samtidig også op for, at noget mildere luft kan strømme op over landet fra nordvest.

Markant mildere vejr på vej

Fra tirsdag begynder den milde luft for alvor at finde vej op til Danmark.

I første omgang kommer temperaturen op mellem 4 og 6 grader, men senere på ugen kan termometret ramme de 10 grader, hvilket er mildt for årstiden.

Det milde vejr kommer dog med en pris i form af mange skyer på himlen og spredte regnbyger.