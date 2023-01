Både straffelov og menneskerettigheder brudt, konkluderer rapport: Det siger kommunen

Kommunen frikendes nemlig ikke for sit ansvar. Rapporten kalder kommunens tilsyn mangelfuldt, "men det ikke afviger fra, hvad der var sædvanligt på den tid."

Her sendte man utilpassede børn til den sønderjyske institution, for - med elevernes egne ord - at blive "fikset."

Hvad kommunen ikke vidste var hvordan eleverne blev fikset.

Der har heller ikke været klager nok til kommunen, så man kan kritisere den for ikke at have grebet ind og hjulpet børnene.