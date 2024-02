Fjord får økonomisk saltvandsindsprøjtning.

- Fjorden har lidt i mange år, så nu skal der gøres noget. Det skal vi alle være en del af, for det er ikke kun kommunens opgave, siger Per Hansen, der er stifter af familiefonden.

Vandkvaliteten skal forbedres ved at plante ålegræs og lave stenrev, som skaber bedre levevilkår for skaldyr og småfisk, der bruger ålegræsset og stenrevene som gemme- og voksested. Samtidig skaber det levesteder for muslinger, som under de rette forhold er effektive til at rense vandet.

Horsens' borgmester, Peter Sørensen (S), siger, at man i over 100 år har været dygtige til ikke at passe på fjorden, så det glæder ham, at der nu sker noget på den front.

Men de her løsninger tager jo ikke fat om selve problemet med kvælstofudledningen?

- Vi kan ikke vente på, at alt jord bliver udtaget i forhold til kvælstof. Vi er nødt til at gå på flere ben, og det gør vi ved at plante ålegræs, der skaber en bedre balance. Det giver mest værdi, når vi arbejder på flere fronter, siger Peter Sørensen.

Horsens Kommune skyder selv 500.000 kroner om året i fonden i foreløbig tre år, og målet er, at der hvert år indsamles tre millioner kroner. Alle, der har lyst, kan bidrage.