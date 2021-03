Forsvundne ringbind udskyder historisk retssag om ulovligt havbrug

Derfor krævede forsvarerne mandag hele sagen udskudt.

Tiltalt for 31 forhold i sagen

Ejeren af Hjarnø Havbrug A/S, Anders Østergaard Pedersen, er tiltalt for 31 forhold i sagen.

Han er blandt andet tiltalt for ”systematisk, organiseret og med henblik på at opnå økonomisk vinding” at have stået bag en overproduktion af ørreder og ulovligt udsatte sølvlaks i årene mellem 2013 og 2018 med udledning af af store mængder kvælstof og fosfor til følge.

Anklageren kræver fængselsstraf og konfiskation af 191 millioner kroner, mens den 50-årige ejer nægter sig skyldig i alle 30 anklagepunkter.