Retssag mod havbrug følges tæt af folk omkring fjorden: - De skal ha' lov at rydde op

Retssag begynder

Steffen Jacobsen har derfor fulgt interesseret med, da Danmarks til dato største sag om havbrug og miljøforhold begyndte i dag ved Retten i Horsens. Den anklagede er ejer af Hjarnø Havbrug A/S, Anders Østergaard Pedersen, som ifølge tiltalen, ”systematisk, organiseret og med henblik på at opnå økonomisk vinding” har overtrådt både miljølovgivning og straffelov i årene 2013-2018. Hjarnø Havbrug omfatter to havbrug ud for Snaptun ved Horsens Fjord.