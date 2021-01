480 ton sten lægges ud i fjord til gavn for vandmiljø og biodiversitet

I disse dage bliver der lagt omkring 480 ton sten ud på tre forskellige felter i Horsens Fjord, skriver Horsens Kommune i en pressemeddelelse.

Arbejdet sker i et samarbejde mellem Horsens Kommune og Partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord. Udlægningen af sten skal sikre et bedre vandmiljø og give flere muligheder for, at småfisk og skaldyr kan leve i fjorden.



- I fjorden er der store områder med ren sandbund, og her er der ikke ret meget, der kan leve. Derfor lægger vi sten ud, så vi giver flere dyr mulighed for at leve på bunden. Når der er sten, kommer der bl.a. flere muslinger og mere tang. Det giver mad og skjul til fisk og skaldyr samt bakteriebelægninger, der øger fjordens evne til at rense sig selv, og på den måde forbedrer vi både vandmiljøet i fjorden og skaber større biodiversitet, forklarer Jan Karnøe, som er formand for partnerskabet.

Udlægningen af sten er ét af de virkemidler, partnerskabet arbejder med i fjorden. I juli 2020 blev der plantet 10.000 stk. ålegræsplanter i fjorden samt sat 10.300 skrubbeyngel ud - alt sammen med formålet at forbedre forholdene i fjorden.