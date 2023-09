Michael har stor succes - men i Danmark vil ingen købe hans fangst

- Tror på, vi er på rette vej

- Det har været svært at komme ind på det asiatiske marked, men vi har kæmpet for det, og jeg tror på, at vi er på rette vej. At vi står over for noget, der kan blive rigtig stort. Nu gælder det om at opgradere med mere og bedre udstyr, og så håber vi, at vi kan lave aftaler med andre danske fiskere, der har lyst til at fange konksnegle til os, som vi så skiber videre i systemet, siger Michael Jensen.

Ifølge de seneste eksporttal fra Danmarks Statistik landede danske fiskefartøjer i 2022 fisk samt krebs- og bløddyr til en samlet værdi af 2,97 milliarder kroner. Det var en stigning på syv procent sammenlignet med 2021.