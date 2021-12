Skib fra Horsens kæntret efter mulig kollision - en af to savnede sømænd er fundet omkommet

Dykkere skal undersøge skibet

Mandag formiddag oplyser Forsvaret, at skibet nu skal undersøges af dykkere.

- Skibet er trukket ind på 10 meter dybt vand, og svenskerne har sendt dykkere fra Malmø, der tager ud på skibet om cirka en time, siger Jesper Berthelsen, vagthavende ved Forsvarets Operationscenter, til TV2 ØSTJYLLAND klokken 11.00.

- Der kan være en formodning om, at de to forsvundne personer stadig er på skibet, og det er derfor man sender dykkere ud, siger han og tilføjer:

- Vi leder efter de to personer. Men om de ligger inde i skibet eller i vandet, ved vi ikke. Det skal vi have dykkere ud for at undersøge, siger Jesper Berthelsen.

Også mindst ét redningsfartøj fra Bornholm deltager i eftersøgningsarbejdet.

Eftersøgningen med dykkere betyder også, at den danske helikopter, der tidligere på mandagen blev sat ind i eftersøgningen, nu er vendt hjem, fordi redningsmandskabet går ind i skibet med dykkere.

- Vi er fløjet over området mange gange, men vi har ikke fundet andet end vraggods i vandoverfladen. Eftersøgningen med helikopter bar ikke frugt, sagde vagthavende ved Forsvarets Operationscenter Jesper Berthelsen ifølge Ritzau tidligere mandag.