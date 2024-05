Pensioneret makkerpar løser mobilproblemer på sygehus

Den tidligere mangeårige it-medarbejder i olie og gasindustrien er en af otte frivillige appguider, der hver formiddag står klar til at hjælpe patienter, der har akutte problemer med deres smartphone.

- Der er et stort behov for hjælp. Det gælder især apps til diabetespatienter og folk, der har været på høreklinikken og skal have installeret en app, så de selv kan styre deres høreapparat, fortæller Leif Riis.

Godt for ventelisterne

App-guiderne har siden efteråret 2023 været en del af det frivillige korps i Sønderborg og udfylder en vigtig opgave, som personalet på de forskellige sygehusafdelinger ellers skal bruge tid på.

- Det betyder rigtig meget og er med til at sørge for, at vores ventelister ikke bliver alt for lange, siger Lene Østergaard, der er lægesekretær på Høreklinikken.

Kommer også udefra

I løbet af en formiddag hjælper Leif Riis og hans makker Steen Pedersen typisk en håndfuld patienter med forskellige udfordringer.