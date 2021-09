Fandt enorm guldskat ved et tilfælde: - Lignede låget på en dåse surstrømning

Efter udgravningen er det blevet klart, at skatten blev gravet ned i et langhus i en landsby – måske som et offer eller for at gemme guldet i tilfælde af krig.

Fundet viser, at området var et magtcentrum i den sene jernalder. Men ifølge Ole Ginnerup Schytz faldt han over stedet ved et rent tilfælde.

- Jamen altså det er jo indbegrebet af det usandsynlige held. Danmark er 43.000 kvadratkilometer, og så vælger jeg tilfældigvis at sætte detektoren, lige hvor det her fund var, siger han.