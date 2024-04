Hun er søster til en drabsmand og har brugt formue på ikke at ligne ham

Parrets sønner og svigerdatter fik dem også. Blandt andet husker de ord som disse:

“Jeg har grædt nok, nu er det jeres tur til at græde”, og “dét, at I har taget Elin fra mig, svarer til, hvis nogen tog jeres datter fra jer”.

Flere gange har Hanne Møller også hørt sin bror sige: “Jeg kunne knække nakken på hende til enhver tid”. Derfor begyndte hun at frygte, at han faktisk kunne finde på at slå ihjel.

Alligevel indvilgede Hanne Møller undervejs i processen i at besøge Peter for at tale med ham. Det var et sidste forsøg på at få skilsmissen til at glide. Hun ville jo gerne, at de begge kom ud af det på en ordentlig måde.

Men da hun kørte derud, var hun bange. Så bange, at hun bad til Gud om, at hun måtte komme hel ud igen.

- Du har ødelagt mit liv

Hanne Møller frygtede, at han ville tage hende som gidsel og bruge hende til at lokke Elin ud i huset. Men det skete ikke. I stedet spurgte Peter Møller Just, om hun ville klippe ham – og hun gjorde det, selvom hun bestemt ikke havde lyst.

Med en hylende stemme endte han med at fortælle om det selvmordsbrev, han havde skrevet.

Hanne Møller vidste, at hendes bror havde sine jagtvåben i huset, og hun var bekymret for, hvad han kunne finde på. Derfor kontaktede hun politiet, som hentede hans våben dagen efter.