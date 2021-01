Kirurger fandt smuthul og kom foran i vaccinekøen: - Jeg beklager dybt

Det har skabt røre på gangene på Sygehus Sønderjylland, at en gruppe ortopædkirurger i denne uge har talt højt om, hvordan det var lykkedes dem at få en coronavaccine udenom sygehusledelsens system i et regionalt vaccinationscenter.

Det er både "urimeligt" og "umoralsk", mener flere af de sygeplejersker, som hver dag er i risiko for at få corona i forbindelse med deres arbejde, men som endnu ikke er blevet tilbudt en vaccination.

- Som udgangspunkt synes jeg ikke, det er rimeligt. De(ortopædkirurgerne, red.) har jo tilsyneladende fået den uberettiget. Der har været et hul, som de har udnyttet. (…) Jeg synes nu nok, der var nogle andre, der havde mere brug for den, siger Janne Jensen, som er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne og radiograferne på sygehuset.

Hun peger blandt andre på de sygeplejersker, som undersøger og behandler patienter, der ikke er undersøgt for corona, og som derfor er særligt udsatte for smitte. Også i coronaberedskabet er der sygeplejersker, der endnu ikke har fået vaccinen.

Dermed har vaccineuddelingen skabt uro på endnu et sygehus. Fredag kunne TV 2 fortælle, at personale på tre psykiatriske centre i København var vrede og forundrede over prioriteringen i deres uddeling.

Ignorerede advarsel

I Sydjylland startede det, da en ortopædkirurg tilfældigt fandt ud af, at han kunne booke en vaccine gennem bookingsystemet på hjemmesiden vacciner.dk. Det system, man normalt kun kan booke igennem, hvis man har fået en invitation i e-boks.

Da ortopædkirurgen fandt ud af det, fortalte han sine kolleger det, som herefter også bookede en tid – selvom de på hjemmesiden blev gjort opmærksomme på, at de kun måtte booke, hvis de havde en særskilt invitation.

Og i denne uge mødte de så op på en af de regionale vaccinationsklinikker for at blive vaccineret.

Vel vidende, at de ligesom alle andre ansatte stod til at få en vaccine på hospitalet, når det blev deres tur.

Sygehusets direktion har undersøgt sagen oven på TV 2s henvendelse, og de oplyser i en mail, at nogle af ortopædkirurgerne faktisk var relativt højt oppe på listen over ansatte, der snart skulle vaccineres, fordi nogle af dem har vagter på sygehusets akutmodtagelse. Men, tilføjer de, der var andre, mere udsatte medarbejdere, der skulle have haft vaccinen før dem.

- Derfor må vi tage afstand fra, at nogen ikke overholder den planlagte proces, da det primært er de mest udsatte medarbejdere, der skal have vaccinerne først.

- Vaccinerne er i første omgang tiltænkt frontpersonale. Det er op til lederne i de enkelte afdelinger at vurdere rækkefølgen internt i afdelingerne. At nogle læger vælger ikke at følge den strategi, tager sygehuset afstand fra, står der.

Beklager dybt

Det har aldrig været meningen, at den pågældende gruppe af medarbejdere skulle vaccineres i vaccinationscentret.

Og ifølge sygehusets direktion kan ortopædkirurgerne reelt have taget tider fra andre kritiske faggrupper i vaccinationscentret. Men om de har gjort det, kan sygehuset ikke svare på.

Den ledende overlæge på Ortopædkirurgi på Sygehus Sønderjylland, Jens Eggers, som er chef for den gruppe af ortopædkirurger, som har ladet sig vaccinere før tid – og som også selv er blevet vaccineret på den måde – beklager forløbet.

Han ønsker ikke at stille op til interview, men skriver følgende i en mail til TV 2:

- Jeg vil gerne dybt beklage, at vi er kommet til at bruge en forkert procedure til at booke vacciner. Der er tale om medarbejdere, som i akutmodtagelse og i ambulatorierne har tæt kontakt med patienter, der ikke er testet for coronasmitte, og medarbejderne er derfor en del af frontpersonalet.

Ifølge sygehusets direktion er det dog kun nogle af de nu vaccinerede ortopædkirurger, der har vagter i akutmodtagelsen. Og fællestillidsrepræsentanten for sygeplejerskerne har heller ikke meget tilovers for, at ortopædkirurgerne lod sig vaccinere før andre.

- Der kan selvfølgelig være nogle ortopædkirurger, som kunne stå i en akutmodtagelse med covidpatienter, men der er også nogle af dem, der forbliver i det dagkirurgiske område og udelukkende opererer. Og dér giver det ikke mening, at de skal havde den i første bølge – før de sygeplejersker, der indgår i coronaberedskabet, siger Janne Jensen.

Troede, det var i orden

Hvordan det rent teknisk kunne lade sig gøre, kan hverken Sundhedsstyrelsen eller Region Syddanmark svare på, men inden jul fremsendte Sygehus Sønderjylland en liste med navne på det frontlinjepersonale, der skulle vaccineres i en af de første udrulninger på sygehuset, til Statens Serum Institut.

Og på den måde er medarbejderne blevet oprettet i diverse bagvedliggende vaccinationssystemer.

Ledende overlæge Jens Eggers er heller ikke selv klar over, hvordan det kunne lade sig gøre. Men han forklarer følgende i sit mailsvar:

- En af vores medarbejdere fandt ud af, at der var åbnet for vores vacciner via myndighedernes officielle hjemmeside. Jeg tog det som udtryk for, at proceduren var i orden, når vi ikke blev afvist af systemet. Jeg kan forstå, at det var en fejl, og det beklager jeg.

TV 2 ville gerne have hørt Statens Serum Institut, om de kan forklare, hvordan det teknisk kan lade sig gøre. Men de er ikke vendt tilbage på TV 2s henvendelse.