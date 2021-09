Lyssværd og rumskibe ved Vadehavet – vestjyde har lavet egen 'Star Wars'-film

I de seneste tre år har han nemlig arbejdet på sin egen 'Star Wars'-fanfilm, som han har optaget i sit barndomsområde ved Vadehavet.

- Ofte handler fanfilm om, at de, der laver dem, gerne vil slås med lyssværd. Der prøver vi faktisk at fortælle en historie. Vi satser på at få det til at føles som en 'Star Wars'-film, fortæller Jesper Tønnes til TV 2.

Lørdag bliver drengedrømmen til virkelighed, når ’The Last Padawan II’ har premiere på YouTube.