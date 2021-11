Dansk Folkeparti mister 60 procent af sine byrådsmedlemmer

Formand erkender nederlag

Partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, har erkendt på valgaftenen, at det er et katastrofalt valg for Dansk Folkeparti, og at også hans formandspost bliver en del af evalueringen efter valget.

- Min ambition har været, at vi er et landsdækkende kommunalparti. Der er nogle kommuner, vi ryger ud af, som gør rigtig ondt.

- Det siger mig, at vi lige nu ikke har den direkte forbindelse til vælgerhavet, og det er dybt problematisk, når man har den situation som et parti, sagde han.