DF's gruppeformand forudser tilbagegang: Vi er sprællevende

Middagen er spist for Dansk Folkepartis top, der på valgaftenen sidder på Christiansborg. Her er der valghule på kontorerne. Alt tyder på, at partiet for fjerde valg i træk vil gå tilbage.

Og det forventer gruppeformand Peter Skaarup da også, efter at valgstederne lukkede klokken 20.

- Selv om vi formentlig kommer til at gå en del tilbage, så håber vi på stadig at være repræsenteret i mange af byrådene.

I Tønder Kommune er 48 procent af stemmerne talt op, hvor Dansk Folkeparti indtil videre går 7,6 procent tilbage.

I Aabenraa er 58 procent af stemmerne talt op, og Dansk Folkeparti går indtil videre 8,9 procent tilbage.

- Vi har mange derude, der har været med i mange år, hvilket styrker det håb. Og så har jeg selv været rundt og opleve, at selv om der kan være lidt modgang for et parti som vores, så er folk ved godt mod, og man er sprællevende, siger gruppeformanden.

Om hvorvidt det er til at lokke et mere håndgribeligt succeskriterium ud af ham, svarer Peter Skaarup:

- Nej, det er det faktisk ikke. Og lige nu ved vi ingenting. Vi må se, hvad der kommer til at ske.

Vælgersmæk igen

Hvis det ender med tilbagegang, så vil det være fjerde valg i træk for Dansk Folkeparti. Siden kanonvalget i 2015, hvor partiet fik mere end hver femte stemme, er det gået tilbage slag i slag.

Ved kommunalvalget i 2017 endte partiet på 8,7 procent, og herefter kom katastrofevalgene til EU-Parlamentet og Folketinget i 2019.

Det har ført til fnidder og uro i partiet. Og flere har spekuleret i, om formand Kristian Thulesen Dahl kan overleve et fjerde valg med tilbagegang.

Peter Skaarup maner dog til ro. Han siger, at han under valgkampen har oplevet et Dansk Folkeparti, der står sammen.

- Det er stadig ligesom juleaften, hvor man ser frem til, hvad der skal ske, og hvad resultaterne bliver efter en kæmpe indsats af vores folk over hele landet, siger han og tilføjer om risikoen for et fjerde valg med tilbagegang:

- Det er selvfølgelig et vigtigt valg. Men man må også sige, at det er 98 forskellige valg. Så nogle steder har man kandidater, der er meget synlige, og andre steder har andre måske taget meget af opmærksomheden.

- Nu ser vi resultatet, og så tager vi den derfra.