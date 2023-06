3.200 mister deres praktiserende læge

- Det er en meget ulykkelig situation, som vi tager meget alvorligt. Regionen arbejder intenst på at sikre et midlertidigt lægetilbud til borgerne i området. I denne ekstraordinære situation er vi i første omgang nødt til at se på, hvad der kan lade sig gøre her og nu, så de berørte patienter stadig kan komme til læge, når de har brug for det, siger Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark.

Lægeløse patienter i Ølgod kan kontakte en anden læge, indtil der er fundet en løsning, og regionen opfordrer dem også til at forsøge sig med en læge uden for byen.

Derudover er lægehusets satellitpraksis i Blåvand lukket med øjeblikkelig virkning