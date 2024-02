Ægtepars idé giver lokale producenter et sted at sælge deres fødevarer

I undersøgelsen svarer 78 procent, at de er villige til at betale en højere pris for et produkt, der er produceret lokalt, selvom 69 % af forbrugerne samtidig svarer, at de sparer på ikke-nødvendige udgifter på grund af stigende leveomkostninger.

Forbrugernes interesse for det lokale genkender de også hos dagligvarevirksomheden Coop Danmark. Her har mange af butikkerne fået flere lokalt producerede varer på hylderne de senere år, siger kommunikationsdirektør Lars Aarup.

- Alle selvstændige brugser har mulighed for at tage lokale varer ind i deres sortiment. Og så opkøber vi også lokale varer, som vi distribuerer i hele landet, siger Lars Aarup.



- Forbrugerne er i stigende grad interesserede i at vide, hvor varerne kommer fra. Det, at det er en lokalt produceret vare, er en ekstra kvalitet. Når der er tale om mindre virksomheder, som er ejerdrevet, så er forbrugerne meget interesserede i at bakke op om det, siger han og fortæller, at butikkerne derfor gør meget ud af at fortælle om varernes oprindelse.