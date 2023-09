Berømt kro har fået endnu en pris - og denne gang gælder det ikke maden

Prisen er blevet uddelt siden 1982. Vinderen modtager en støbt bronzeplakette med indgraveret årstal og et diplom med begrundelsen for tildelingen.

- Det er vigtigt ikke bare at rive det gamle skidt med, men at man også kan gå ind og restaurere. Og når vi snakker bæredygtighed i dag, så er det (renovering red.) jo noget af det mest bæredygtige at gøre i stedet for bare at rive ned og bygge nyt, siger Henning Jensen, der er formand for bevaringsforening for Varde.