Butiksejer fik masser af hjælp efter brand - nu åbner han på ny

For ham er værkstedet ikke bare et værksted, men hans hjertebarn. Hans krisecenter. Et sted, hvor han kunne få ro og bearbejde sin stress, hvis den skulle komme igen.

- Jeg gik ned med stress for fem år siden på mit job i Esbjerg. Arbejdet med træ i værkstedet har været stærkt medvirkende til, at jeg kunne finde mig selv igen og starte min lille virksomhed. Derfor hedder firmaet også PåNy, siger Søren Madvig Jeremiassen.

Søndag, 100 dage efter branden åbner han igen værkstedet og solo-virksomheden PåNy i Sig ved Varde. Ikke mindst takket være alle de Instagram-følgere og firmaer, der tilbød deres mangeartede hjælp lige fra rengøring, advokatbistand - og sågar et nyt job - til firmaer, der sponserede nyt loft og isolering.

- Det har været helt overvældende, siger Søren Madvig Jeremiassen.

Du kan læse mere om genskabelsen i artiklen nedenfor.