Efter flere års mobning har 11-årig fået selvtilliden tilbage - nu vil han vise andre, hvordan man gør

Erika Ruizmeleceo har set sin søns selvtillid vokse, og sammen har de haft mange snakke om, at det er okay at være anderledes end de andre drenge i skolen.

- Vi har arbejdet med hans identitet, og han ved, at det er okay at kunne lide dans, selvom de andre spiller fodbold, siger hun, hvortil Juan selv tilføjer:

- Dansen har givet mig selvtillid, så jeg føler mig ikke svag overfor de andre drenge. De har deres fodbold, og jeg har min dans, som gør mig glad. De må have deres, og så har jeg mit.