Efter vedtaget særlov - nu skal ukrainere lære om fritidsliv, medicin og skattekortet

- Vi har blot ventet på, at særloven blev vedtaget, så vi kunne holde det her informationsmøde. Det kan vi så nu, siger borgmester i Varde Kommune Mads Sørensen, Venstre.



På mødet vil der blive opsat seks stande, hvor ukrainerne kan spørge ind til meget af alt det nye. Blandt andet en stand fra Jobcentret.

- Vi har allerede flere gange fået spørgsmålet: Kan jeg arbejde her i Danmark, fortæller Mads Sørensen.



Fritidslivet står klar

Men på mødet vil kommunen også give ukrainerne oplysninger om en lang række andre rettigheder og muligheder. Alt fra hvordan man får medicin ved lægen, skattekort til en plads i den lokale daginstitution.



Men der vil også være en stand, hvor man kan få oplysninger om det lokale foreningsliv. For at få de nye gæster - eller måske snart medborgere - er der afsat 100.000 kr. til såkaldte fritidspas, så ukrainerne kan blive en del af foreningslivet.



Plads til glæde

- Det er vigtigt for alle, at ukrainerne i den her situation så hurtigt som muligt får en hverdag, hvor der også er plads til glæde - og til at møde danskere. Jeg kan godt frygte, at den her krig ikke bliver løst foreløbigt, så det er vigtigt, at vi tager en række initiativer til at give ukrainerne en god start hos os, siger Mads Sørensen.

Informationsmødet har allerede i dag onsdag fået 75 tilmeldte deltagere, men man forventer langt flere af de ca. 250 ukrainere, der for nylig er kommet til Varde Kommune.

Informationsmødet finder sted på rådhuset søndag fra kl. 15.00.