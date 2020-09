Engelsk politi efterforsker kvindemord begået i vestjysk sommerhus

Greater Manchester Police i England sigter en engelsk mand for at have dræbt sin 47-årige kone under en ferie i Danmark tilbage i 2017.

Tirsdag den 6. juni 2017 kl. 14.26 fik Syd- og Sønderjyllands Politi en anmeldelse om en drukneulykke i et sommerhus på en adresse i Nørre Nebel.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterforskede sagen som et mistænkeligt dødsfald. Konklusionen på efterforskningen blev i første omgang, at der var tale om en drukneulykke, og derfor blev sagen henlagt i december 2017.

Dansk politi har i to år 2018 haft kendskab til det engelske politis efterforskning, der er iværksat på baggrund af afgørende nye oplysninger i sagen. Syd- og Sønderjyllands Politi har således assisteret med forskellige efterforskningsskridt i Danmark.

Afhørt igen

- Under besøget i Danmark i denne uge har de britiske repræsentanter således – i samarbejde med efterforskere fra Central Efterforskning ved Syd- og Sønderjyllands Politi – genafhørt en række personer og gennemgået en række tekniske beviser i sagen. Og samarbejdet mellem engelsk og dansk politi sker i henhold til internationale aftaler om politisamarbejde, oplyser vicepolitiinspektør Jacob Ulvedal Andersen fra Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Engelsk politi anholdtden 47-årige kvindes jævnaldrende ægtemand i april 2020 og sigtede ham for drab.