Hvert fjerde barn på julemærkehjem føler sig ensom

Mange af børnene føler ikke, de har nogen venner, og det er noget af det, der fylder allermest for dem, fortæller Jesper Lindholdt, som er forstander på Julemærkehjemmet Fjordmark ved Kruså.



- Det vigtigste for børnene er at være med i et fællesskab, og det har mange af børnene ikke været vant til, siger Jesper Lildholdt.

Lige i underkanten af 1.000 børn får årligt muligheden for at få et ophold på et af landets fem julemærkehjem. Her får de styrket deres trivsel gennem sociale relationer med andre børn, der også har udfordringer.

Tal fra en spørgeskemaundersøgelse blandt børn fra julemærkehjem viser, at børnene kommer styrket ud. 12 måneder efter opholdet er det kun 15 procent, der har oplevet mobning indenfor de seneste måneder, mens 13 procent føler sig ensomme.

En af dem, der fandt ud af, at han havde værdi for fællesskabet, er 14-årige Christian Jensen. Han fik venner for livet, da han sidste år flyttede ind på Julemærkehjemmet Fjordmark.