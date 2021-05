KFUM søsætter bådprojekt for veteraner og udsatte

Positive oplevelser

De udsatte indtager rollen som passager. Eller "crew". Poul Hjorth glæder sig:



- For de udsatte kan det ofte være svært at finde noget positivt i tilværelsen. Men her kommer vi ud og oplever noget i naturen, og så kan man få en god snak med veteranen, man sejler med. Jeg er sikker på, at man den vej rundt kan få opbygget nogle venskaber, som også kan holde, når sejlturen er overstået.