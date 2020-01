Landsby vil være nordisk mester i madproduktion

Det er stort. Det er ambitiøst. Det er usædvanligt.

- Det bliver et kvantespring i fødevareproduktionen, siger borgmester i Varde kommune, Erik Buhl, Venstre.

Ideen har været længe undervejs, men med kortene tæt til kroppen. Lige indtil nu, hvor politikerne i økonomi- og erhvervsudvalget i morgen tirsdag skal tage stilling til, om kommunen skal støtte den første del af projektet.

Fællesskab om fødevarer

Idéen er at have 10-25 fødevarerelaterede virksomheder under samme tag, som deler en række funktioner, processer, faciliteter, kompetencer og så videre.

- Gennem samarbejdet mellem små og større virksomheder vil man ofte kunne nå meget længere, end man kan ved at arbejde alene. Altså få en synergieffekt, siger Fredericke Bruhn, ProVardes iværksætter- og innovationschef.

De fortjener, at det lykkes. Borgmester Erik Buhl, Varde, Venstre

For de små og for de store

Grunden til SYMBO – Fødevareinnocenter, som det hedder indtil videre, er købt i Skovlund. Her i landsbyen med 550 beboere bliver altså et nationalt centrum for nyudvikling af fødevareproduktion.

Den købte grund ligger lige ved siden af to af de foreløbige deltagere: Flensted og Mums Bageri. Andre interessenter er med. Blandt andre Jens Krogh, ejer af Kroghsminde I/S, der har markeret sig som en innovativ landmand.

Flere job

Projektet vil styrke landsbyen, der i forvejen står stærkt, når det handler om netop fødevarer.

- Skovlund har flere store fødevarevirksomheder, der er veldrevne og innovative. Vi har faktisk cirka 500 arbejdspladser knyttet til fødevareproduktion, siger Verner Kristensen, Partner Erhvervsservice, Skovlund, der er med i arbejdsgruppen.

- For os kan der ligge store fordele at være med. Det gælder naturligvis udvikling af nye produkter, men for eksempel også hjælp til det omfattende papirarbejde, som knytter sig til en fødevareproduktion, siger Gert Hermansen, ejer af Mums Bageri i Skovlund.

(Centret) kan sætte en ny standard for laveste CO2-belastning og laveste driftsomkostninger i hele Norden. Citat fra præsentationen af ideen.

Nordens bedste

Ambitionerne er store i arbejdsgruppen med Verner Kristensen, Fredericke Bruhn, Rasmus Sadova, Rasmus Arkitekterne og idémanden Henrik Lauridsen, Intego. Verner Kristensen peger på projektets formål:

"....at etablere en højeffektiv og ressourceoptimeret produktionsenhed, der kan sætte en ny standard for blandt andet laveste CO2-belastning og laveste driftsomkostninger i hele Norden. Samtidig skal der være fokus på nogle af FN’s verdensmål."

SYMBO vil arbejde ud fra disse af FN's 17 verdensmål: 2. Stop sult.

6. Rent vand.

7. Bæredygtig energi.

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst.

9. Industri, innovation, infrastuktur.

12. Ansvarlig forbrug og produktion.

17. Tilskynd til effektive partnerskaber for handling.

Aktuelt emne

Organisatorisk læner centret sig kraftigt op af den danske andelstanke. Geografisk kommer fødevareinnovationscentret da også til at læne sig op af det sted, hvor andelsbevægelsens vugge står. Nemlig Hjedding Andelsmejeri Museum ved Ølgod få kilometer nord for Skovlund.

Borgmester Erik Buhl siger:

- De fortjener, at det lykkes. Der er jo ingen tvivl om, at de her taler lige ind i den aktuelle dagsorden, der handler om fødevareproduktion, ikke bare i Danmark, men i hele verden, siger han.

I første omgang vil arbejdsgruppen gå i gang med et forprojekt med et budget på 1,5 mio. kr.

Forprojektet løber i 6-12 måneder og forventes afsluttet ved udgangen af 2020, hvor der stiftes et driftsselskab.

