Mystisk drukneulykke ved Nørre Nebel for retten igen i England

Den 50-årige stod i marts 2021 tiltalt for drab på den 47-årige kvinde ved retten i Manchester.

Han er tidligere dømt for bedragerier mod kvinder, og han havde blandt andet tegnet syv hemmelige livsforsikringer på Paula Leeson. Desuden var han i dyb personlig gæld, da hans kone druknede

Men hendes 50-årige mand blev dengang frikendt, fordi det ikke kunne afvises, at kvindens død var et uheld. To danske retsmedicinere var i vidneskranken dengang.

- Vi sagde i obduktionserklæringen dengang, at man ikke kunne udelukke vold fra en anden person. Men vi vurderede også, at de skader, vi havde fundet på hendes hals, kunne være opstået ved bjærgning, siger den ene af dem, Peter Mygind Leth, der er professor i retsmedicin ved Syddansk Universitet, i dag til TV 2.



Familien har nu anlagt en civil sag mod ægtemanden for at forhindre, at han arver sin afdøde kone, og det handler om 4,4 millioner pund eller mere end 38 millioner kroner.