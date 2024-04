Han havde tegnet syv livsforsikringer på sin kone, da hun på mystisk vis døde – nu vil han arve hendes millioner

- Motivet for at drukne hende var det ældste og mest simple. Det var økonomisk, sagde anklager David McLachlan ved retssagen i 2021.

Men dommeren i Manchester slog dengang fast, at der ikke var beviser nok til at dømme ham for drab – selv om drab ifølge dommeren var den mest sandsynlige dødsårsag.

Dommeren afbrød sagen mod den 50-årige, efter to danske retsmedicinere havde vidnet ved retten i Manchester.

- Vi sagde i obduktionserklæringen dengang, at man ikke kunne udelukke vold fra en anden person. Men vi vurderede også, at de skader, vi havde fundet på hendes hals, kunne være opstået ved bjærgning, siger den ene af dem, Peter Mygind Leth, der er professor i retsmedicin ved Syddansk Universitet, i dag til TV 2.

Dømt i 32 sager i tre lande

Nu har kvindens familie anlagt en civil sag. Ifølge Manchester Evening News med det formål at få en dommer til at afsige en kendelse om, at den 50-årige dræbte Paula Leeson, så han ikke kan nyde godt af hendes millionformue.

- Vi hævder, at det der skete her, var et drab med henblik på berigelse. Den systematiske oprettelse af forsikringsordninger var foretaget bevidst.