To områder er droppet fra liste over mulige naturnationalparker

Erik Buhl fremhæver også, at Varde Kommune allerede har rige naturoplevelser, heriblandt Nationalpark Vadehavet der er at finde på UNESCOs Verdensarvs-liste.

- Jeg synes ikke, at vi er bagud på naturoplevelser, og jeg tror, at de begrænsninger, der vil følge med en naturnationalpark, er større end goderne, siger han.

Tre områder stadig i spil

Hvor der før var fem områder i Syd- og Sønderjylland på bruttolisten over nye naturnationalparker, er der nu tre tilbage.

Det drejer sig om Stenderupskovene i Kolding Kommune, Pamhule- og Hindemade Skov i Haderslev Kommune og Draved Skov og Kongens Mose i Tønder Kommune.

Bruttolisten vil blive præsenteret for to nationale arbejdsgrupper samt relevante ministerier og kommuner for at indhente kommentarer og input.

Der forventes også at blive afholdt lokale arrangementer i mulige naturnationalparker for at inddrage lokale synspunkter. Efter planen vil der træffes politisk beslutning om placeringen af naturnationalparkerne i december.