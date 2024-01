Tv-læges billeder misbrugt: Sager om identitetstyveri på nettet er svære for politiet at efterforske

Uanset om man blevet udsat for datingsvindel, en anden form for kontaktbedrageri, eller om man får sine billeder og sin identitet misbrugt online, så er det ifølge Kresten Munksgaard vigtigt, at man anmelder det til politiet.

- Det er vigtigt, at man holder sig for øje, at selvom det kan være forbundet med en masse skyld og skam, at man er blevet snydt i de her sager, så sker det desværre for mange, det kan ske for alle, og det er ikke noget, man skal skamme sig over, siger Kresten Munksgaard og fortsætter:

- Ofte kan man faktisk få det bedre af at få talt om det og på den måde også være med til hjælpe andre med at undgå at blive snydt.

TV SYD har forsøgt at få en kommentar fra Meta, der ejer Facebook og Instagram, men virksomheden er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.