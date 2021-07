Varde savner tilflyttere - satser i stedet på østeuropæere

Laksesiderne glider forbi på båndet. Flittige hænder er over fiskene. Mange af hænderne tilhører mænd eller kvinder fra Polen, Rumænien, Ukraine. De er blandt de 200 ansatte på Norlax i Outrup.

På et af røgeriets afdelinger er der 25. Ikke mindre end 19 af dem er fra Østeuropa.

- Udenlandsk arbejdskraft, og det gælder ikke mindst østeuropæisk arbejdskraft, er helt afgørende for, at der stadigvæk i fremtiden vil ligge et røgeri - altså os fra Norlax - i Outrup, siger produktionschef Jesper Ahrenkiel.