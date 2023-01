Direktør og ejer af politianmeldt slagterigigant mener ikke, man har handlet forkert

Alt kødet var fra før 2017. Det ældste kød, som styrelsen fandt udløb i 2010. Det er dog ikke fundet af det gamle kød, som resulterer i politianmeldelsen, men derimod den manglende dokumentation.

- Der er ikke noget ulovligt i at sælge kød, der er 12 år gammelt. Men det er virksomhedens ansvar, at deres kød ikke er farligt for forbrugerne. Det skal de sikre sig ved at vurdere kødet, når de sælger det – uanset alder. Virksomheden skal kunne dokumentere kødets sporbarhed. Ellers ved vi ikke, hvor kødet kommer fra, og så kan vi ikke spore det tilbage til kilden, hvis det viser sig, at forbrugerne bliver syge af det, fortæller chef for Fødevarerejseholdet, Michael Rosenmark.



Kurt Skare mener, man har dokumentationen i orden. Der mangler dog fakturaer for det gamle kød, som er et krav fra Fødevarestyrelsen. Fakturaerne blev dog makuleret efter fem år, som ifølge direktøren er efter bogføringslovens regler.

- Der er en etikette på hvert kødstykke. I henhold til bogføringslovens regler, så bliver alt papir jo makuleret efter fem års forløb. Så fakturaen har vi ikke, men sporbarheden er der jo stadigvæk. For den er jo på kødet, fortæller Kurt Skare.

Nægtet adgang

Udover manglende dokumentation på det gamle kød, så er Skare Meat Packers også politianmeldt for ifølge Fødevarestyrelsen at have nægtet dem adgang på arbejdspladsen, da de ankom på uanmeldt kontrolbesøg.

- Det er kritisabelt, at de ikke ville lukke os ind med det samme, siger Michael Rosenmark.



Ifølge Kurt Skare, som ikke var fysisk på stedet, den dag besøget fandt sted, ville Skare Meat Packers ikke lukke styrelsen ind, fordi Fødevarestyrelsen ikke ville identificere sig.

- Ved det her besøg mødte der otte mand op i kedeldragter, som ikke ville fortælle, hvem de var, og hvad deres ærinde var, siger Kurt Skare.