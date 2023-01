Naturstyrelsen har fundet for høje PFAS-værdier langs Vestkysten

Det blev i 2021 konkretiseret i Korsør, hvor flere lokale borgere fik målt høje koncentrationer af PFAS i blodet efter at have spist kød fra kvæg, der har græsset på et PFAS-forurenet område.

I Naturstyrelsens pressemeddelelse fremgår det, at der på flere af de 67 undersøgte jordstykker langs kysterne har været græssene kvæg.

- Det er op til Fødevarestyrelsen at vurdere, om prøveresultaterne på det enkelte areal kræver yderligere undersøgelser – for eksempel ved at analysere de dyr, der har afgræsset arealet, eller græs, som er høstet på arealet, skriver styrelsen i pressemeddelelsen.

Minister: Situationen med "alvorlig"

Miljøminister Magnus Heunicke (S) kalder overfor TV 2 situationen med PFAS "alvorlig".

- Som forbruger vil jeg appellere til, at man har tillid til, at vores myndigheder arbejder på højtryk med at få kortlagt, hvor vi har PFAS.

Men hvis man tænker, at man kunne have kød liggende hjemme i fryseren, der stammer fra nogle af områderne, hvad skal man så gøre ved det?

- Vi har på nuværende tidspunkt ingen viden om, at kød fra de områder skulle indeholde PFAS over grænseværdier. Hvis myndighederne finder det, vil man kommunikere det hurtigst muligt. Man er i gang med at få det kortlagt.

Eksperter gik i rette med styrelsen

I sommer kunne TV 2 fortælle, hvordan medlemmer af Sundhedsstyrelsens egen PFAS-ekspertgruppe gik i rette med styrelsens anbefalinger.

Styrelsen "dyssede problemet ned", lød kritikken fra flere eksperter, som var direkte uenige i flere af myndighedernes anbefalinger i forhold til påvirkningen af kvinders fertilitet og amning.