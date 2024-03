Forstyrrelsesfrit område til ynglende ulv drøftes på byrådsmøde

Det fremgår i dagsordensplanen for udvalgets kommende møde.

De sidste tre år har ulven haft succes med at få hvalpe i Klelund Dyrehave i Vejen Kommune efter området blev afspærret i yngleperioden.

I 2021 ynglede ulveparret sig frem til fire hvalpe, hvor samme par i 2022 og 2023 fik henholdsvis seks og otte unger.

Ulveparret befinder sig stadig i området, og derfor vil Klelund Dyrehave igen indføre et forstyrrelsesfrit område, mens parret yngler. Det skal give ulvene fred og ro til at få et positivt resultat under ynglen.