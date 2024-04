Gennemfører ekstremløb på ski som den første i verden

Allerede omkring 20-års alderen vidste Asbjørn Bruun, at den arktiske natur kaldte. Efter sin tid som sergent i Livgarden, satte han sig for at blive optaget i specialstyrkerne i Siriuspatruljen, fortæller Asbjørn Bruuns far.



- Jeg kender ham som værende meget stædig og målrettet. Når han sætter sig noget for, så kan du ikke stoppe ham, så er det bare det, han vil. Det var helt fra barnsben, at han ville op til Grønlands nordligste punkt, Kap Morris Jesup. Der skal jeg op, sagde han, og det kan man i Sirius, siger Jørgen Bruun

Næste udfordring til den arktiske ultraskiløber er endnu uvis, men Asbjørn Bruun forventer selv, at der kun går 14 dage, inden formen igen skal pudses af på langrandsskiene i Norges milde forår.

- Det næste store mål er en af de ting, jeg har glædet mig til. Nu har det her været mit mål i 11 år, og nu kan jeg begynde at drømme om at finde mig et nyt. Noget der kan fylde min hverdag, for det her er for mig det største eventyr. Det er spændingsfeltet mellem natur og kropslig udfoldelse, så det bliver også noget i den stil næste gang.