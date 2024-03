Chokket deler Hotel Skibelund Krat, der i fredags lagde lokaler til partiets hovedbestyrelsesmøde, hvor partiformanden pludseligt faldt om.

- Vi har forsøgt at bruge weekenden på at snakke tingene igennem, og har fået henvendelser fra borgere i Vejen Kommune, om der var et sted på hotellet, hvor man kunne komme og lægge en blomst. Med respekt for dette har vi valgt, at man kan lægge en sidste hilsen, ude foran hotellet, skriver ejerne Michael Larsen og Maria Birkelund i et opslag på Facebook.