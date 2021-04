Mulighed for at se ulveunger: Men først lukkes dele af plantage for offentligheden

Vejen Kommune har ifølge dagsordenen for mødet tirsdag den 27. april i Udvalget for Teknik og Miljø været i dialog med Klelund Plantages ejere, og sammen forskere fra Naturhistorisk Museum i Aarhus har man udvalgt hvilke dele af plantagen, der skal lukkes for forstyrrelser.

Klelund Plantage af Legoarvingen Sofie Kirk Kristiansen, datter af Legos ejer, Kjeld Kirk Kristiansen.

Om alt går vel vil publikum kunne se unger

Arealerne er udvalgt efter både, at give ulvene ro til at yngle og for at give publikum en unik mulighed for – fra udsigtstårnet - at opleve ulvene færdes på de store åbne flader nord for Agerbækvej.

Hele foråret har der været en massiv publikumsinteresse på grund af ulvene, og det vurderes absolut nødvendigt at forsøge at sikre ro i udvalgte områder af plantagen.

For ikke at begrænse publikums ret til at færdes i plantagen mere end nødvendigt, vil der blive markeret alternative vandreruter i yngleperioden.