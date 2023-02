Skare Meat Packers indgiver konkursbegæring

Den seneste måned har været begivenhedsrig for Vejen-virksomheden Skare Meat Packers, efter at Fødevarestyrelsen under et besøg sidste år fandt 250 ton gammelt kød, hvoraf det ældste stammer fra 2010.

Nu har sagen fået alvorlige konsekvenser for virksomheden, som onsdag begærede sig konkurs.

Det fortæller tillidsrepræsentant hos Skare Meat Packers, Gunner Herman Straarup, til TV SYD.

- Vi er dybt berørte allesammen. Vi har godt kunnet se krisen gennem længere tid, men den seneste tid har været hård for alle i virksomheden, siger tillidsrepræsentanten.



Ifølge Gunner Herman Straarup fik medarbejderne klokken 13 onsdag at vide af virksomhedens ledelse, at slagterivirksomheden havde indgivet en konkursbegæring.

Kunderne smutter

Efter Fødevarestyrelsens fund af de 250 ton gammelt kød valgte flere forhandlere at afbryde samarbejdet med Skare Meat Packers.



- Vi har mistet en del kunder, og særligt Rema 1000 og Salling Group har været et stort slag for os, da det er nogle af vores største kunder. Det er ikke behageligt at være i denne situation som medarbejder, for det er surt ikke at vide, om man er købt eller solgt, siger Gunner Herman Straarup.