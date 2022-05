Vikingefilm skal sætte gang i sønderjysk filmproduktion

Fokus på Sønderjylland

Spillefilmen skal få flere til af få kærlighed til filmproduktion, uden at de behøver at forlade landsdelen - og hvis de gør, så kun for en stund for at studere.

Det er Lasse Kissow nemlig selv blevet nødt til. Han er i øjeblikket ved at læse manuskriptudvikling på Syddansk Universitet i Odense, men har altså vendt snuden tilbage til det sønderjyske for at lave film.