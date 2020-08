Asfaltarbejde kan give kø på Vejlefjordbroen

Fra på lørdag og cirka to uger frem lægger Vejdirektoratet ny asfalt på E45 på Vejlefjordbroen. Det kan betyde risiko for kødannelse for de omtrent 100.000 trafikanter, der til hverdag passerer broen.

Det er asfalten fra til- og frakørsel 60 Vejle N ned til 61a Vejle C, der bliver udskiftet i begge retninger. Strækningen er cirka fire kilometer lang.

Først bliver den gamle asfalt fræset af, derefter bliver der repareret i den underliggende belægning og til sidst kommer der nyt asfalt og vejstriber på igen.

Arbejdet vil hovedsageligt stå på mellem klokken 20.00 og 06.00, men alligevel vil der blive lukket for flere spor i dagtimerne, og derfor skal man forvente en længere rejsetid.

Imens der lægges ny asfalt, vil trafikken i skiftevis nord- og sydgående retning blive ledt i et enkelt af de tre spor i den modkørende retning.