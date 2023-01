Blev kåret til Europas bedste spiller og fik TV 2 til at ændre reglerne - nu dribler Vejle-ikonet ind på Stadsarkivet

Med de stive ben troede Danske spil ikke på hans chancer, men det viste sig hurtigt at være forkert. Sammen med dansepartneren Sofie Kruuse nåede han hele vejen til semifinalen i programmet, for der gik sport for seerne i at sende ham videre på trods af manglende danseevner.

Dygtige nydansere måtte forlade programmet til fordel for ham, og det fik TV 2 til at ændre reglerne for sms-afstemning. så seerne kun kunne sende fem sms'er. Omkring 80 procent af alt spil på Vild med Dans drejede sig om Allan Simonsen.