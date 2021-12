Databrud i kommune - har mistet USB-stik med 92.425 borgeres oplysninger

IT-chef: Hændelig fejl

Afsenderen på brevet til de cirka 1.400 modtagere er Brian Slot, der er chef for Digitalisering og IT i Vejle Kommune.

- Jeg vil gerne understrege, at der højst sandsynligt er tale om en hændelig og beklagelig fejl. Vi har ikke grund til at tro, at USB-drevet er blevet stjålet eller at der på anden måde ligger en ondsindet handling bag det skete, siger Brian Slot.

Ifølge Brian Slot var oplysningerne på USB-stikket ikke krypteret.

- Det er det dilemma, der ligger her. Hvis oplysningerne havde været krypteret, så var der ingen, der ville have adgang til det på dén facon. Men det er en af de opdateringer, vi laver fremadrettet at få håndteret det sådan, at der er en stærkere kontrol med det, siger han.

Kommunen har med brevet valgt at orientere de omkring 1.400 borgere i kommunen, der har navne- og adressebeskyttelse, om bruddet på datasikkerheden og bedt dem være ekstra opmærksomme.

De øvrige berørte 91.000 borgere har ingen information fået.