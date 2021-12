Mand indleverer mistet USB-stik med 92.425 borgeres oplysninger

Et meget omtalt USB-stik med oplysninger om 92.425 borgere er blevet fundet, efter det har været væk siden valgdagen 16. november.



Det oplyser chef for Digitalisering og IT i Vejle Kommune, Brian Slot, til TV SYD.

- Der er en borger, der har fundet det på valgdagen ved valgstedet, hvor vi forventeligt tænke, at det var forsvundet. Han har puttet det i lommen, og i forbindelse med mediedækningen lagde han to og to sammen. Han har afleveret det i dag, og vi kan konstatere, at det er det, siger Brian Slot, der på trods af glæden ved at være genforenet med det omstridte USB-stik stadig ser på sagen med alvor.

Manden blev ifølge Brian Slot opmærksom på, at det USB-stik, han havde fundet på et valgsted og lagt i lommen, kunne ske at være identisk med det, han havde læst om i medierne.

Så torsdag henvendte han sig så til kommunen med USB-stikket.

Chefen for Digitalisering og IT fortæller, at Vejle Kommune hverken har grund til at tro, at manden har åbnet USB-stikket, at oplysningerne er blevet misbrugt, eller at de er havnet i hænderne på folk med onde hensigter.