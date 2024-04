Det er skamfuldt at have pengeproblemer – derfor lærer unge om privatøkonomi

Dyrt at være en del af fællesskabet

I dag har Mejse Klitte Bay sammen med klassekammeraterne taget hul på projektet ‘Ung Privatøkonomi’, der er arrangeret af Skoleglæde.nu og revisionsfirmaet PwC. Her skal de unge lave opgaver i budgetopstilling, statistik og procentregning, som tænkes ind i elevernes egen hverdag.

Det er en rigtig god ide, ifølge projektchef Signe Gammeltoft fra Gældsprogrammet hos Forbrugerrådet Tænk.

- Det er vigtigt, at vi tidligt i livet taler om økonomi. Økonomi fylder meget for de unge, og vi kan se, at det kan føre til mistrivsel og nedtrykthed, hvis der ikke er styr på det, siger hun.

Hun forstår godt, at de unge kan få svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

- Det koster at være en del af fællesskabet, og det kan være svært at sige nej til at deltage i ting, der koster penge. Desuden er forbrugspriserne steget og ligger højt. Så når man fx har et stramt budget og en lav indkomst som ung, så kan det hurtigt blive presset, forklarer hun.