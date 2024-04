Dyrepark har fået nyfødte bisonkalve

To bisonkalve kom nemlig til verden i det nordafrikanske hjørne af dyreparken.

De to små har ikke samme mor, og det er endnu for tidligt at sige, hvilket køn, de har. Det fortæller parkens kommunikationsmedarbejder Sophie Sondrup Daugaard.

- Bisonkalve er ikke nogen, vi sådan lige kommer i nærheden af. Det er først, når de tisser, at dyrepasserne kan se, hvad kønnet er. Så det kender vi ikke endnu, siger hun.

Som du kan se i videoen herover, var de små kalve hurtigt på benene på den jyske savanne.