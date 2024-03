Zoologisk have afliver Danmarks eneste voksne hangorilla

- Kipenzi var vigtig i det avlspuslespil, så det er klart en brik, vi kommer til at mangle nu, siger Ditte-Mari Sandgreen.

Det er meningen, at Kipenzis søn, Kijani, som også bor i dyreparken, skal overtage fra sin far. Men endnu er den for ung til at indgå i det internationale avlsarbejde.



I gorillaflokken i Givskud Zoo er der nu hunnerne Minnie, Mawenzi og Kahla samt to fireårige unger, hannen Kijani og hunnen Malkia, som begge er efterkommere af Kipenzi.