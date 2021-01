Efter 72,5 ton tarteletfyld abdicerer tarteletkongen fra Give

Problemer med smag og logistik

Årsagen skyldes problemer med både logistik og smag i det berømte tarteletfyld, så derfor 'abdicerer' den landskendte tarteletkonge nu.

Lasse Lindberg fortæller til TV SYD, at en af udfordringerne har været leveringer af de rigtige råvarer til produktionen, som desværre har betydet en dårligere smag i nogle leverancer, uden at det blev opdaget i tide. Desuden har der været udfordringer med de tekniske løsninger vedrørende betalinger, som har betydet ærgrelse for både kroejer og kunder.



- Det er ærgerligt, og når vi oplever fejl, vi ikke selv kan styre, så begynder jeg at miste motivationen. Sammenholdt med at jeg må se i øjnene, at mit hjerteblod ligger hos Diagonalkroen og driften af den, så er det tid til at stoppe, mens legen er god.

Lasse Lindberg takker for den store opbakning, og siger han, han er dybt taknemmelig for, så mange mennesker valgte at støtte ham.

- Vi har omsat for 3 mio. kroner i de seneste tre måneder, og det er intet mindre end fantastisk, for det betyder, vi har holdt hjulene i gang. Jeg har aldrig drømt om at være fabrikant, men jeg prøvede at sætte noget i søen som kunne understøtte min krodrift Lindberg Dining Diagonalkroen. Her vil jeg - når vi igen kan åbne - fortsat skabe unikke restaurant- og selskabsoplevelser for alle i og omkring Give.

Lasse Lindberg lukker tarteleteventyret den 7. februar.