Efter årtier i kælderen på nedlagt sygehus får nødgenerator ny funktion i Ukraine

Generatoren er en 12 cylindret Cummins, der kan levere 750 kVA. Det er nok til at drive et mindre hospital. Planen er nu, at den stort set ubrugte generator skal i brug i havnebyen Mykolajiv i det sydlige Ukraine, hvor den skal levere strøm til civile.

- Vi håber, den kommer til at gøre en stor forskel, hvor den kommer hen. Det er vores største drøm, at den kan komme til at levere strøm til et hospital, der i dag mangler, siger Jørgen Østergaard.