Et øjebliks uopmærksomhed ændrede alt

Heldet er brugt op

Ole Meldgaard siger, at det lige så vel kunne have været noget andet, der havde distraheret ham - en telefon, et stykke papir eller den touchskærm, som mange biler efterhånden har placeret i midten af bilen med gps, telefon og andet, og som hurtigt kan komme til at stjæle opmærksomheden.

- Jeg har ikke været bedre end alle andre. Men jeg må konstatere, at jeg er blevet bedre nu til at holde fokus og køre bil, når jeg kører bil. For jeg ved, at jeg ikke vil prøve det her igen, og mit held er opbrugt, siger han.

Ole gik forholdsvis uskadt fra ulykken med piskesmæld og hjernerystelse. Men mentalt har ulykken sat spor, der aldrig går væk.



- Det vil altid sidde i mig. Jeg kører stadigvæk tit forbi strækningen, og hver eneste gang sender jeg en venlig tanke til dem, der holdt hånden over mig den dag, siger Ole Meldgaard.