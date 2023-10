Det afgjorde Retten i Kolding den 4. oktober, fortæller vognmanden til TV SYD.

Afgørelsen er dog ikke ensbetydende med, at René Spang Jørgensen også får sin Scania-forvogn tilbage. Anklagemyndigheden har nemlig mulighed for at anke afgørelsen.



- Vi må se, hvad der sker. Hverken min advokat eller jeg har nogen idé om, hvad de vil gøre, siger René Spang Jørgensen.